Саровчанин убил соседа по общежитию из-за женщины

29 Июль 2020 2020-07-29T19:27:00+03:00

За это он отправится в колонию на девять лет

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В городе Сарове Нижегородской области вынесен приговор 50-летнему мужчине, который признан виновным в избиении до смерти соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 18 октября 2019 года в комнате общежития на улице Куйбышева в Сарове. Между соседями вспыхнула ссора, и один из них сильно избил другого. В результате через два дня 47-летний потерпевший скончался от полученных травм.

Позднее выяснилось, что причиной для ссоры стало… внимание женщины. В тот роковой день к ним в гости пришла знакомая, и погибший стал за ней ухаживать. Подсудимый же приревновал и набросился на товарища с кулаками.

Кстати, свою вину злоумышленник так и не признал. Более того, он выдвигал несколько версий о том, как все было, однако все они были опровергнуты в ходе следствия. В итоге мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU