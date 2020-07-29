У нижегородских школьников днем пропали результаты ЕГЭ
У нижегородских школьников сегодня днем пропали результаты ЕГЭ. Родители выпускников пожаловались на пропажу на личной странице нижегородского министра образования Нижегородской области Сергея Злобина в Инстаграм.
Как сообщила одна из подписчиц, данные исчезли из личного кабинета одного из учеников, а вместо полученных баллов появилась строчка «нет результата». Встревоженная нижегородка не только спрашивала, куда делись результаты, но и уточняла, будет ли это иметь какие-либо последствия для выпускников.
Сергей Злобин ответил, что точной причины произошедшего нет, проблема, по его словам, возникла в федеральной базе данных учеников. Позднее стало известно, что результаты восстановлены, школьники вновь могут посмотреть свои результаты в личных кабинетах, и этот инцидент не будет иметь никаких последствий.
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ИСТОЧНИК KP.RU