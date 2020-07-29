Артем Кавинов: «Работы по благоустройству «Швейцарии» должны идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии»

29 Июль 2020 2020-07-29T16:00:27+03:00

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- Думаю, многие жители с нетерпением ждут преображения парка «Швейцария», который обещает стать одним из красивейших мест города, своего рода «точкой притяжения» нижегородцев.И просто безучастно смотреть, как парк приходит в запустение, – это сомнительная позиция, которая не имеет никакого отношения к проявлению заботы и любви к своему родному городу, - говорит депутат Госдумы РФ Артем Кавинов

В связи с этим вспоминается прошлогодняя история благоустройства Светлоярского парка. Тогда жители и экологи тоже«ломали копья», защищая парк от вырубки и снятия плодородного слоя почвы. В результате были вырублены только заросли, но при этом высажено порядка 4 000 деревьев и кустарников, в том числе редких пород. Плодородный слой тоже, несмотря на опасения, не пострадал. И сегодня Светлоярский парк радует жителей, это место стало безопасным и удобным для отдыха.

Нужно понимать, что благоустройство не будет проходить в закрытом или тайном формате. Общественный контроль - и депутатский, и муниципальный - никто не отменял. «Швейцария» - это масштабный объект, и, конечно, важно, чтобы все предусмотренные проектом работы были выполнены на 100 процентов, с соблюдением необходимых требований.

Эта работа должна идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии. Иначе, как в той крыловской басне,«выйдет только мука», и достичь успешного результата будет очень сложно. При всем моем уважении к позиции экологов и градозащитников,не нужно вводить людей в заблуждение. Пора уже убирать лозунги «псевдозащитников» парка и начинать работать! – считает Артем Кавинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU