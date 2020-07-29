МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни

29 Июль 2020 2020-07-29T15:39:30+03:00

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В ближайшие несколько часов местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде вероятны грозы. Вероятность сохраняется в течение всего дня и вечера 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Неблагоприятные погодные условия, как говорится в пресс-релизе, могутспровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в частности – нарушениями в системе работы ЖКХ, поражениями объектов электроснабжения, хранилищ горюче-смазочных материалов и других объектов, не оборудованных громоотводами. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Специалисты МЧС рекомендуют нижегородцам в грозу укрыться в ближайшем доме или магазине, не купаться в водоемах, не ездить на велосипедах и мотоциклах.

Не стоит выбирать для укрытия деревья, особенно одинокостоящие, слабоукрепленные, а также металлические конструкции.

В доме лучше отключить все электроприборы и свет.

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ИСТОЧНИК KP.RU