МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни
В ближайшие несколько часов местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде вероятны грозы. Вероятность сохраняется в течение всего дня и вечера 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Неблагоприятные погодные условия, как говорится в пресс-релизе, могутспровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в частности – нарушениями в системе работы ЖКХ, поражениями объектов электроснабжения, хранилищ горюче-смазочных материалов и других объектов, не оборудованных громоотводами. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.
Специалисты МЧС рекомендуют нижегородцам в грозу укрыться в ближайшем доме или магазине, не купаться в водоемах, не ездить на велосипедах и мотоциклах.
Не стоит выбирать для укрытия деревья, особенно одинокостоящие, слабоукрепленные, а также металлические конструкции.
В доме лучше отключить все электроприборы и свет.
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ИСТОЧНИК KP.RU