2020-07-29T15:39:30+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни

Нижегородцам советуют быть осторожными и внимательными
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие несколько часов местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде вероятны грозы. Вероятность сохраняется в течение всего дня и вечера 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Неблагоприятные погодные условия, как говорится в пресс-релизе, могутспровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в частности – нарушениями в системе работы ЖКХ, поражениями объектов электроснабжения, хранилищ горюче-смазочных материалов и других объектов, не оборудованных громоотводами. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Специалисты МЧС рекомендуют нижегородцам в грозу укрыться в ближайшем доме или магазине, не купаться в водоемах, не ездить на велосипедах и мотоциклах.

Не стоит выбирать для укрытия деревья, особенно одинокостоящие, слабоукрепленные, а также металлические конструкции.

В доме лучше отключить все электроприборы и свет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские медики ответили на самые актуальные вопросы о коронавирусе
Стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее
Саровчанин убил соседа по общежитию из-за женщины
Ожирение и коронавирус
Привить от гриппа планируется более половины населения Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в совещании по ситуации с коронавирусом
У нижегородских школьников днем пропали результаты ЕГЭ
Артем Кавинов: «Работы по благоустройству «Швейцарии» должны идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии»
МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни
Михаил Кузнецов: «Живые цепи» у парка «Швейцария» - это не что иное, как политический заказ»
Андрей Вовк: "Личный пиар и политическая выгода стоят выше благоустройства ради сотен тысяч горожан"
В честь юбилея Нижнего Новгорода в Москве пройдут Дни Нижегородской области
Первые симптомы коронавируса: как проявляются и что делать
В Нижнем Новгороде 29 июля будет жарко и солнечно
В нижегородском аэропорту установили тоннели для дезинфекции
Выксунский чиновник арестован по подозрению во взятках
Субсидии до 300 млн рублей могут получить нижегородские промпредприятия
Церемония жатвы первого снопа прошла в Нижегородской области
Дзержинский спорткомплекс подал в суд на Филиппа Киркорова
Губернатор Нижегородской области рассказал о возможном открытии фитнес-клубов
Подведены итоги областного конкурса среди нижегородских клубов молодых семей
У Нижегородского театра оперы и балета появился новый директор
Врачи рассказали, как нужно выбирать антисептические средства
Гроза ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы
Почти 65 миллионов рублей будет потрачено на прочистку и ремонт ливневок в Нижнем Новгороде
Нижегородский планетарий открывается для посетителей после карантина
Шесть человек с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Мост через реку начали строить на северо-восточном обходе Дивеева