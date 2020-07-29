2020-07-29T10:10:12+03:00
Общество

В честь юбилея Нижнего Новгорода в Москве пройдут Дни Нижегородской области

В Нижегородской области, в свою очередь, пройдут Дни Москвы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Во вторник, 28 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу, на которой обсудили предстоящие торжества по поводу 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Сергея Собянина, Нижний Новгород сыграл очень важную роль в истории Москвы, а также в истории всего Российского государства.

- Уверен, что 800-летие города станет дополнительной возможностью для развития наших взаимоотношений», - заявил Собянин.

Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что юбилейные торжества позволят «по-новому раскрыть традиционные культурные мероприятия», в том числе - Дни Москвы в Нижегородской области. Он также выразил готовность провести Дни Нижегородской области в столице, чтобы москвичи и гости города могли ближе познакомится с историей и современностью нашего региона.

Как сообщает источник, по итогам встречи Сергей Собянин и Глеб Никитин приняли решение разработать соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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