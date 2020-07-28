2020-07-28T20:56:15+03:00
Общество

В нижегородском аэропорту установили тоннели для дезинфекции

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Елена ЛАЗАРЕВА
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Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») установил тоннели для дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По информации пресс-службы, тоннели разместились на входе в аэровокзальный комплекс и чистой зоне ожидания вылета. Пока новые тоннели работают в тестовом режиме. Внутри тоннеля установлены датчики движения. Когда они срабатывают, система автоматически распыляет дезраствор. Распыление прекращается, когда пассажир покидает рамку.

«В качестве дезинфицирующего используется средство на основе перекиси водорода. Оно сертифицировано, безопасно для здоровья человека, не наносит вреда одежде, обуви и покрытию багажа», - сообщается в пресс-релизе. Бесплатно пройти через дезтоннель может любой сотрудник аэропорта и пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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