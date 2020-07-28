Выксунский чиновник арестован по подозрению во взятках

28 Июль 2020 2020-07-28T20:36:06+03:00

Начальник управления архитектуры в администрации Выксы не работает с 27 июля

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновника. На этот раз арестован бывший начальник выксунского управления архитектуры, строительства и ремонта Максим Тимофеев. Его подозревают в «получении взятки в крупном размере». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Впрочем, «бывшим» Максим Тимофеев стал в понедельник, 27 июля, а до этого дня был действующим сотрудником выксунской мэрии.

По данным следствия, в 2019 году чиновник оказывал отдельным компаниям «общее покровительство» и согласовывал различные документы. Все это он делал не безвозмездно. На данный момент следствию известно о взятке в 52,1 тысячи рублей.

Напомним, в январе 2020 года также по подозрению в получении взятки был задержан еще два нижегородских чиновника - глава Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU