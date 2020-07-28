2020-07-28T19:58:34+03:00
Общество

Субсидии до 300 млн рублей могут получить нижегородские промпредприятия

Заявку на получение субсидий необходимо подать до 3 августа 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородские промышленные предприятия смогут получить компенсации части затрат на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Как сообщает источник, заявку на получение субсидии от Минпромторга необходимо подать до 3 августа.

Как подчеркнул Глеб Никитин, субсидии предоставляются предприятиям, которые внедряют опытную эксплуатацию. Высокотехнологичные средства производства. Компенсация может составлять до 300 миллионов рублей в зависимости от вида продукции, которую выпускает предприятие.

«Финансовые средства предоставляет Минпромторг России», - пояснил Глеб Никитин. Спектр продукции, при выпуске которой можно рассчитывать на получение компенсации, широк: это геологоразведочное, сейсмическое оборудование, электродвигатели, генераторы и трансформаторы, станки и многое другое. Вся информация по получению субсидий – здесь.

Заявку на участие в отборе необходимо отправлять на почту: dzodzikovafk@minprom.gov.ru. Справки по телефону: 8 (495) 870-29-21, доб. 28-694, доб. 22-356, доб. 22-041.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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