Церемония жатвы первого снопа прошла в Нижегородской области

28 Июль 2020 2020-07-28T18:38:40+03:00

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Церемония жатвы первого снопа прошла в Городецком районе, в СПК «Колхоз имени Куйбышева».

Праздник первого снопа – древняя славянская традиция. В деревне Повалихино церемонию проводят уже более 30 лет. После молебна на краю поля серпом сжинают первые колоски – именно это и считается началом уборочной кампании. После символической жатвы первого снопа в поле выходят комбайны.

«В этом году весной и в первой половине лета погода не баловала нижегородских аграриев, - отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. - Затяжные дожди сдерживали сев. Несмотря на связанные с распространением коронавируса трудности, выпадающие доходы бюджета, господдержка сельского хозяйства в Нижегородской области продолжилась, потому что это стратегически важная для нашего региона отрасль».

«В частности, в этом году нижегородские агропредприятия получили 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в 2019-м, - подчеркнул Евгений Люлин. - Кроме того, выделили более 160 млн рублей субсидий из областного бюджета на обновление сельхозтехники. Все это позволило аграриям закупить в этом году 265 комбайнов, тракторов и другой техники».

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, во время пандемии работа агропромышленного комплекса региона практически не останавливалась.

«В том числе благодаря обновлению техники аграриям удалось провести сев с соблюдением агрономических сроков, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, - отметил Глеб Никитин. - По прогнозам, он будет не ниже уровня прошлого года. Планируется собрать около 1,2 млн тонн зерна. Этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей региона как в сырье для мукомолов, так и в кормах для животноводства».

«В этом году в регионе реализуется 18 инвестиционных проектов строительства и реконструкции животноводческих комплексов почти на 8 000 голов крупного рогатого скота, - сообщил губернатор Нижегородской области. - Всего же в АПК региона сейчас идет работа по 40 инвестпроектам, что позволит создать порядка 1 500 новых рабочих мест на селе».

Напомним, на развитие региональных предприятий АПК в 2020 году будет направлено почти 4,2 млрд рублей господдержки. До сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,8 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU