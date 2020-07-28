Дзержинский спорткомплекс подал в суд на Филиппа Киркорова
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» Дзержинска подал судебный иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову. Соответствующий иск был зарегистрирован в понедельник, 27 июля, в арбитражном суде Москвы. Подробности дела официально не разглашаются, но по информации источника в администрации города, речь идет о невыплате неустойки за отмену концерта.
Сладкоголосый болгарско-российский соловей приезжал в Дзержинск в 2018 году, давал концерт на площадке физкультурного комплекса. Аналогичное мероприятие было запланировано и на 2019 год, но не состоялось – певец отменил концерт по собственной инициативе без уточнения причин.
Поскольку договор был заключен, спорткомплекс «Ока» должен был получить с певца неустойку. Но не получил, и теперь вынужден взыскивать через суд эту «астрономическую» сумму – целых 50 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU