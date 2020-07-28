Дзержинский спорткомплекс подал в суд на Филиппа Киркорова

28 Июль 2020 2020-07-28T17:03:35+03:00

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» Дзержинска подал судебный иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову. Соответствующий иск был зарегистрирован в понедельник, 27 июля, в арбитражном суде Москвы. Подробности дела официально не разглашаются, но по информации источника в администрации города, речь идет о невыплате неустойки за отмену концерта.

Сладкоголосый болгарско-российский соловей приезжал в Дзержинск в 2018 году, давал концерт на площадке физкультурного комплекса. Аналогичное мероприятие было запланировано и на 2019 год, но не состоялось – певец отменил концерт по собственной инициативе без уточнения причин.

Поскольку договор был заключен, спорткомплекс «Ока» должен был получить с певца неустойку. Но не получил, и теперь вынужден взыскивать через суд эту «астрономическую» сумму – целых 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU