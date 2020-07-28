Губернатор Нижегородской области рассказал о возможном открытии фитнес-клубов

28 Июль 2020 2020-07-28T15:30:13+03:00

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Во вторник, 28 июля, глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном скором открытии фитнес-клубов.

Отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в сети Инстаграм, Глеб Никитин заметил, что правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть фитнес-клубы в ближайшее время.

По его словам, пока коэффициент эпидемии чуть ниже единицы, поэтому вопрос открытия фитнес-клубов хотя и обсуждается со специалистами Роспотребнадзора, но точную дата пока назвать нельзя.

Напомним, на вторник, 28 июля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превысило 23 тысячи человек. 18126 человек из 23335 заболевших уже здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU