Губернатор Нижегородской области рассказал о возможном открытии фитнес-клубов
Во вторник, 28 июля, глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном скором открытии фитнес-клубов.
Отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в сети Инстаграм, Глеб Никитин заметил, что правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть фитнес-клубы в ближайшее время.
По его словам, пока коэффициент эпидемии чуть ниже единицы, поэтому вопрос открытия фитнес-клубов хотя и обсуждается со специалистами Роспотребнадзора, но точную дата пока назвать нельзя.
Напомним, на вторник, 28 июля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превысило 23 тысячи человек. 18126 человек из 23335 заболевших уже здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU