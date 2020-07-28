2020-07-28T14:21:45+03:00
Общество

Подведены итоги областного конкурса среди нижегородских клубов молодых семей

24 клуба соревновались за право называться лучшим
Инна БЕЛОВА
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Подведены итоги конкурса клубов молодых семей. В 2020 году за право называться лучшим соревновались 24 клуба из районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Победу в конкурсе одержал клуб молодой семьи «Ладошки» из Починок. Они стали лучшими по итогам конкурсных этапов - «Лучшая презентация деятельности клуба», «Семейный альбом клуба», «Социальный ролик». Кроме того, для молодых семей была введена специальная номинация «Жить в семье - весело!».

Второе место занял клуб «Веселая семейка» из Тоншаево, третье – «Клюква» - из Дзержинска. В специальной номинации для молодых семей победителем стала семья Абакшиных из «Ладошек». Их выбрали зрительским голосованием в социальной сети «Вконтакте».

В номинации «Социальный ролик» лучшим был признан клуб молодой семьи из Володарского района «Семейный экспресс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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