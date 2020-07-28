2020-07-28T13:19:02+03:00
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У Нижегородского театра оперы и балета появился новый директор

Им стала Татьяна Маврина
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина возглавила Татьяна Маврина. Ранее она трудилась в должности первого замминистра культуры региона, сообщает пресс-служба местного правительства.

По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, власти решили организовать в театре двуглавую систему управления. На посту художественного руководителя остается Александр Топлов.

- Мы считаем, что двуглавая система управления наиболее соответствует масштабам и сложным задачам этого культурного учреждения. Татьяна Маврина – управленец с колоссальным опытом. Она будет отвечать за стратегическое планирование, устойчивое развитие и хозяйственную деятельность театра. Функции худрука сохраняются за Александром Топловым, - подчеркнул Беркович.

Новое руководство в тандеме будет заниматься репертуарной политикой и раскрытием потенциала трупы.

СПРАВКА КП

С 2015 по 2020 годы Татьяна Маврина курировала в региональном минкульте вопросы строительства, реконструкции, капремонта, укрепления материальной базы учреждений культуры, бухгалтерского учета, делопроизводства, экономики, планирования и финансирования мероприятий, а также юридические вопросы. Под ее руководством был организован эффективный сбор заявок на получение федерального финансирования, в том числе в рамках национального проекта «Культура». До этого она работала в должности замглавы департамента по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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