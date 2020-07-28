2020-07-28T12:37:32+03:00
Общество

Гроза ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие несколько часов после полудня во вторник, 28 июля 2020 года, местами по Нижегородской области пройдут грозы. Как сообщает «Верхне-Волжское УГМС», они прогнозируются с сохранением и в вечернее время.

Из-за этого могут возникнуть ЧС не выше муниципального уровня – в регионе могут быть поражены объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а также другие объекты, которые не оборудованы громоотводом.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям держаться вдали от электропроводки, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Во время грозы стоит отключить бытовые приборы в доме, отключить сотовые телефоны. Спасатели напоминают, что нельзя прятаться под высокими деревьями и купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - рассказали в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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