2020-07-28T11:50:34+03:00
Экономика

Почти 65 миллионов рублей будет потрачено на прочистку и ремонт ливневок в Нижнем Новгороде

Комиссия думы одобрила внесение изменений в бюджет на текущий год
Валерия ГРОМОВА
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Комиссия думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике одобрила внесение изменений в бюджет города на 2020 год и плановый период двух следующих лет. Доходы и расходы планируется увеличить на 737,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

При этом почти 65 миллионов рублей из городского бюджета будут потрачены на прочистку и ремонт ливневых канализаций. Так, 17,8 выделят на участок от Казанского до Лысогорского съезда на Гребном канале, еще более 28 миллионов рублей уйдут на промывку коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации, 9,4 миллиона рублей – на ремонт системы канализации ливневок на улице Алексеевской, 9,5 миллиона рублей – на ремонт и расчистку водовыпуска в реку Кова в районе улицы Ковалихинской.

Остальные изменения касаются выделения средств на вывоз мусора с территории муниципальных кладбищ, возмещение затрат МП «Нижегородпассажиравтотранс» и метро в рамках пандемии коронавируса. Кроме того, 350 миллионов рублей предлагается направить на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнем Новгороде в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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