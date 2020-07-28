Шесть человек с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки

28 Июль 2020 2020-07-28T10:47:25+03:00

С начала пандемии вирус унес жизни более 370 жителей региона

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Число жертв коронавируса в Нижегородской области продолжает расти. За минувшие сутки инфекция унесла жизни еще шестерых пациентов, сообщается на портале стопкоронавирус.рф утром во вторник, 28 июля 2020 года.

Таким образом, с начала пандемии от СOVID-19 умерли 374 жителя региона. У большинства из них течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, с марта коронавирусом в Нижегородской области заболели уже 23 335 человек. Подавляющее большинство из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, сегодня число пациентов, поборовших инфекцию, превышает 18 тысяч человек.

Кроме того, продолжает снижаться не только число новых случаев заражения в сутки, но и коэффициент распространения вируса. В настоящий момент он равен 0.86. К слову, для перехода на второй этап снятия COVID-ограничений этот показатель должен опуститься до 0.8.

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ИСТОЧНИК KP.RU