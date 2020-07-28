Шесть человек с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Число жертв коронавируса в Нижегородской области продолжает расти. За минувшие сутки инфекция унесла жизни еще шестерых пациентов, сообщается на портале стопкоронавирус.рф утром во вторник, 28 июля 2020 года.
Таким образом, с начала пандемии от СOVID-19 умерли 374 жителя региона. У большинства из них течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Напомним, с марта коронавирусом в Нижегородской области заболели уже 23 335 человек. Подавляющее большинство из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, сегодня число пациентов, поборовших инфекцию, превышает 18 тысяч человек.
Кроме того, продолжает снижаться не только число новых случаев заражения в сутки, но и коэффициент распространения вируса. В настоящий момент он равен 0.86. К слову, для перехода на второй этап снятия COVID-ограничений этот показатель должен опуститься до 0.8.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU