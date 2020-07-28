2020-07-28T09:25:30+03:00
Происшествия

Гострудинспекция выясняет причины гибели трех сотрудников «Нижегородэлектротранса»

Все они скончались в июне 2020 года
Валерия ГРОМОВА
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Сразу три сотрудника МП «Нижегородэлектротранс» скончались в Нижнем Новгороде за июнь 2020 года. Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося пытаются разобраться специалисты Государственной инспекции труда, сообщается на официальном сайте ведомства.

После несчастных случаев была организована внеплановая проверка соблюдение трудового законодательства на предприятии. Двое мужчин и одна женщина, которые там работали, умерли буквально один за другим в течение трех недель.

Согласно информации, первая трагедия случилась 10 июля в кабине троллейбуса между остановками «улица Рокоссовского» и «Кардиоцентр». 63-летний водитель транспортного средства скончался в кабине прямо во время движения. Через четыре дня погиб 58-летний слесарь, который занимался ремонтом подвижного состава. Его тело нашли на территории депо №3.

28 июня в больнице имени Семашко скончалась еще одна сотрудница «Нижегородэлектротранса». За три дня до этого ей стало плохо в разгар рабочего дня – в медучреждение женщину привезли коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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