2020-07-28T09:02:04+03:00
Общество

«Школы полного дня» появятся в Нижегородской области в этом году

По словам Глеба Никитина, их будет более 50
Валерия ГРОМОВА
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«Школы полного дня» будут запущены в Нижегородской области в 2020 году – это будет отличной возможностью для учащихся посещать интересные кружки не только в учреждении, в котором они учатся, но и в соседних.

О новом проекте рассказал на своей странице в «Инстаграм» губернатор Глеб Никитин.

- В центрах будет лаборатория технического моделирования и проектирования; робототехническая лаборатория; цифровая лаборатория по экологии; лаборатория туристско-краеведческой направленности, медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а также шахматная секция и секция игровых видов спорта. Мы создаем новую инфраструктуру дополнительного образования, которой смогут воспользоваться не только ученики этих школ, но и другие ребята с особыми потребностями здоровья, - написал чиновник.

Планируется, что до конца года в регионе будет 54 такие школы. Работы по их запуску проводятся в рамках нацпроекта «Образования». Деньги на открытие были выделены из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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