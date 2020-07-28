«Школы полного дня» появятся в Нижегородской области в этом году

28 Июль 2020 2020-07-28T09:02:04+03:00

По словам Глеба Никитина, их будет более 50

Изменить размер текста: A A

«Школы полного дня» будут запущены в Нижегородской области в 2020 году – это будет отличной возможностью для учащихся посещать интересные кружки не только в учреждении, в котором они учатся, но и в соседних.

О новом проекте рассказал на своей странице в «Инстаграм» губернатор Глеб Никитин.

- В центрах будет лаборатория технического моделирования и проектирования; робототехническая лаборатория; цифровая лаборатория по экологии; лаборатория туристско-краеведческой направленности, медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а также шахматная секция и секция игровых видов спорта. Мы создаем новую инфраструктуру дополнительного образования, которой смогут воспользоваться не только ученики этих школ, но и другие ребята с особыми потребностями здоровья, - написал чиновник.

Планируется, что до конца года в регионе будет 54 такие школы. Работы по их запуску проводятся в рамках нацпроекта «Образования». Деньги на открытие были выделены из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU