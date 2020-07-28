Что делать, если появились симптомы COVID-19?

28 Июль 2020 2020-07-28T08:40:33+03:00

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В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры предосторожности.

Помните, что инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Что же делать если появились симптомы коронавирусной инфекции? Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Позвоните в поликлинику по месту жительства и сообщите о симптомах. К вам придет врач для осмотра и взятия мазка на коронавирусную инфекцию.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Если у вас легкие симптомы, такие как легкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в госпитализации, как правило, необходимости нет. Соблюдайте самоизоляцию дома и следите за развитием симптомов.

В случае появления одышки или боли/ощущения заложенности в грудной клетке следует немедленно обратиться за медицинской помощью. По возможности, обращение к врачу следует сделать по телефону, что позволит ему направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Большинство заболевших (около 80%) выздоравливают самостоятельно без необходимости в госпитализации. Примерно в одном из пяти случаев заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с сопутствующими заболеваниями, например гипертонией, заболеваниями сердца или легких, диабетом или раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше. Тем не менее заразиться COVID-19 и тяжело заболеть может каждый, важно помнить об том и быть осторожней. Людям в любом возрасте следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия повышенной температуры тела и кашля, сопровождающихся затрудненным дыханием или одышкой, болью или ощущением заложенности в грудной клетке, нарушениями речи или движения.