Пять ОКН в Нижнем Новгороде планируется передать в областную собственность

27 Июль 2020 2020-07-27T17:24:14+03:00

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По инициативе нижегородского правительства пять объектов культурного наследия планируется передать из муниципальной в областную собственность. Речь идет о четырех деревянных домах в Нижнем Новгороде, расположенных на улицах Шевченко, Малой Ямской и Студеной. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, соответствующее решение было принято после того, как в этих домах случилась серия пожаров. По словам руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григория Меламеда, цель передачи – принять меры по сохранению объектов, а в дальнейшем – отреставрировать. «К мероприятиям планируем приступить, как только завершится процедура передачи», - сообщил Григорий Меламед.

Григорий Меламед также отметил, что по результатам проверок, проведенных ГУ МЧС России по Нижегородской области, причинами пожаров на объектах ОКН становились поджоги и неосторожное обращение с огнем. По фактам поджогов было возбуждено уголовное дело. Кроме того, было усилено патрулирование квартала в границах улиц Шевченко – Малой Ямской.

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ИСТОЧНИК KP.RU