Нижегородские спасатели вывели из болота двух молодых людей и ребенка
Нижегородские спасатели вывели трех заблудившихся человек из болота. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (МКУ «ГОЧС»).
Как сообщили в МЧС, двое молодых людей 18-ти лет и 10-летний ребенок ушли в сторону Московского шоссе в районе поселка Новое Доскино около 13 часов. Черед полтора часа троицу «путешественников» обнаружили заблудившихся в болоте. Их вывели из опасного места и доставили домой к родителям. К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают некоторые правила поведения в лесу. При себе необходимо иметь полностью заряженный мобильный телефон, чтобы позвать на помощь, а также перочинный нож и компас. Также желательно брать с собой мини-аптечку (бинт, йод, жгут, лейкопластырь), налобный фонарик, спички. И наконец, нужно продумать свой «рацион» и прихватить в лес запас воды и пару бутербродов.
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ИСТОЧНИК KP.RU