В ЖК «Новинки Смарт Сити» начали строить цокольный этаж школы

27 Июль 2020 2020-07-27T09:42:51+03:00

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В ЖК «Новинки Смарт Сити» приступили к возведению конструкций цокольного этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Работы на объекте ведутся в графике, без отставаний. Планируется, что в школе будет 60 классов по 25 человек – это будет одна из крупнейших школ в регионе по вместимости, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новая школа будет представлять собой четырехэтажное здание, которое состоит из трех блоков. В левом крыле будут учиться начальные классы, а в правом – средние и старшие. А в блоке общего назначения будут находиться актовый и спортивный залы, столовая и библиотека. А на техническом этаже разместится лыжная база. Также в школе будет медпункт и продленка.

Строительство школы ведется в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

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ИСТОЧНИК KP.RU