Заведующим нижегородских детских садов напомнили Указ губернатора

27 Июль 2020 2020-07-27T09:34:08+03:00

В документе нет требования к родителям приносить справки с места работы

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Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин пообещал «разобраться» с заведующими нижегородских детских садов, требующих справки с места работы родителей. На своей странице в Инстаграме он подчеркнул, что в таких ситуациях будет привлекаться прокуратура.

«Если вам необходима дежурная группа — пишите заявление на руководителя учреждения и фиксируйте официальный ответ», — напомнил министр родителям, которые хотят отдать детей в дежурные группы. По словам министра, некоторые руководители детских садов продолжают требовать справки с места работы родителей. И говорят, что это делается в соответствии с указом губернатора.

«Там (в указе – прим.авт.) такого требования НЕТ!!! В следующий раз будем принимать меры к таким руководителям с привлечением прокуратуры», — предупредил министр.

По данным на 27 июня, в Нижегородской области работают 1 051 детский сад, из них 290 — в режиме свободного посещения. Детские сады посещают 45 140 детей.

Продолжает «карантинить» 31 группа – в областном центре и некоторых районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU