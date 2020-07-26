Маршрут № 113 уже этой осенью прекратит свою работу

26 Июль 2020 2020-07-26T18:57:42+03:00

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Не самая лучшая новость для нижегородцев, пользующихся общественным транспортом – уже осенью 2020 года с маршрута уйдет автобус № 113. Соответствующее заявление было подано в министерство транспорта Нижегородской области.

- ООО «Рамкад», владеющий маршрутами Т-113 и Т-138, подало заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 113 «Улица Пермякова – Микрорайон Бурнаковский», - говорится в сообщении в группе «Транспорт Бурнаковки».

В соответствии с информацией на сайте регионального министерства транспорта, заявление о прекращении действия свидетельства было подано 13 июля. Перевозки будут прекращены 10 октября 2020 года.

В настоящее время на маршрут Т-113 ежедневно выходит не больше двух единиц транспорта. Напомним, одновременно с этим по аналогичному маршруту ходит муниципальный автобус № 9. Он будет продолжать работать в прежнем режиме и сейчас, и осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU