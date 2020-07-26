Бронзовый памятник старому городу установят в Нижнем Новгороде
Грядущее 800-летие Нижнего Новгорода стало настоящим вызовом для десятков архитекторов, скульпторов и дизайнеров. Сейчас едва ли не каждый из них предлагает свои варианты улучшения города к предстоящему празднованию. На прошедшем заседании экспертной комиссии «Команды 800» была представлена еще одна необычная идея – бронзовый макет исторической части Нижнего Новгорода начала XX века. Ее автором стал нижегородец Олег Вдовин.
- Этот арт-объект планируется установить на территории Нижегородского кремля, - сообщили в региональном правительстве. – Размеры памятника старому города составят 2,8 на 1,9 метров. Данный памятник должен быть вылит из бронзы.
Напомним, впервые Олег Вдовин выступил с этой идеей еще в прошлом году. Тогда эксперты поддержали это предложение. Вместе с экспертным сообществом это предложение доработано до полноценного проекта.
К слову, предложения нижегородцев по реализации различных проектов в Нижнем Новгороде все еще принимают.
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ИСТОЧНИК KP.RU