2020-07-26T13:16:38+03:00
Общество

Бронзовый памятник старому городу установят в Нижнем Новгороде

Величина арт-объекта составит около трех метров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Грядущее 800-летие Нижнего Новгорода стало настоящим вызовом для десятков архитекторов, скульпторов и дизайнеров. Сейчас едва ли не каждый из них предлагает свои варианты улучшения города к предстоящему празднованию. На прошедшем заседании экспертной комиссии «Команды 800» была представлена еще одна необычная идея – бронзовый макет исторической части Нижнего Новгорода начала XX века. Ее автором стал нижегородец Олег Вдовин.

- Этот арт-объект планируется установить на территории Нижегородского кремля, - сообщили в региональном правительстве. – Размеры памятника старому города составят 2,8 на 1,9 метров. Данный памятник должен быть вылит из бронзы.

Напомним, впервые Олег Вдовин выступил с этой идеей еще в прошлом году. Тогда эксперты поддержали это предложение. Вместе с экспертным сообществом это предложение доработано до полноценного проекта.

К слову, предложения нижегородцев по реализации различных проектов в Нижнем Новгороде все еще принимают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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