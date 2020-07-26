Четыре нижегородских вуза попали в список лучших по стране

26 Июль 2020 2020-07-26T12:40:00+03:00

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Сразу четыре нижегородских вуза попали в список лучших образовательных учреждений России. Таковые данные федерального рейтинга «Национальное признание», составленного «УниверЭксперт – Академический критик». Всего в этот рейтинг попали 160 вузов из разных регионов страны.

- Нашей целью при составлении рейтинга было внести посильную лепту в повышение открытости российской высшей школы, - рассказывают составители рейтинга. – Мы даем возможность всем заинтересованным сторонам, в том числе абитуриентам, студентам и аспирантам, получить доступ к актуальной критически проанализированной информации.

В сравнении с прошлым годом ННГУ имени Лобачевского поднялся в этом рейтинге на одну строчку, а НГТУ имени Алексеева – на две строчки. А вот Приволжский медицинский университет наоборот опустился на две строчки, педагогический университет – опустился на одну строчку.

КОНКРЕТНО

Какие нижегородские вузы вошли в рейтинг «Национальное признание»?

• Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (18 место)

• Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (80 место)

• Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (124 место)

• Приволжский исследовательский медицинский университет (126 место)

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ИСТОЧНИК KP.RU