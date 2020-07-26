2020-07-26T10:48:23+03:00
На здоровье

Детский лагерь и COVID-19: какие правила надо соблюдать

В связи с сохранением угрозы распространения коронавируса сотрудникам и детям необходимо соблюдать ряд обязательных правил и требований, разработанных специалистами Роспотребнадзора
Валерия ГРОМОВА
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С 15 июля в регионе открылись лагеря «Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», «Золотои колос» и «Дзержинец». Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами был сформирован перечень требовании, с учетом которых учреждения смогут начать работать и другие лагеря. В связи с сохранением угрозы распространения коронавируса сотрудникам и детям необходимо соблюдать ряд обязательных правил и требований, разработанных специалистами Роспотребнадзора:

1. Перед открытием лагерь тщательно дезинфицируется.

2. Местные власти устанавливают "порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией".

3. Дети могут быть направлены в организацию отдыха, находящуюся в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, может осуществляться в граничащих с ними регионах.

4. На период работы смены продолжительностью 21 день посещение детей родственниками запрещено.

5. Чтобы обеспечивать социальную дистанцию, наполняемость отрядов детских лагерей не должна превышать 50% от "проектной мощности".

6. Перед заездом у детей должна быть справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.

7. На период работы смены сотрудникам запрещено выезжать за пределы лагеря.

8. Каждый день (утром, вечером) проводится измерение температуры, ведется журнал с данными о здоровье. Если у ребенка или взрослого присутствуют признаки ОРВИ, к нему вызывается бригада скорой помощи.

9. Допуск вожатых и другого персонала к работе возможен по результатам иммуноферментного анализа на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до начала смены.

10. Общение детей между отрядами в лагере ограничено. Прием пищи, посещение кружков и секций осуществляется в разное время. Массовые мероприятия в лагере отменены.

11. За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение.

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