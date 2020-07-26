В Нижегородской области начали мониторинг численности безработных

26 Июль 2020 2020-07-26T09:59:14+03:00

Сейчас уровень безработицы в регионе один из самых низких по стране

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С 27 июля по 16 августа в Нижегородской области будет проводиться мониторинг безработицы и уровня неполной занятости. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- Данное мероприятие позволит обобщить сведения о безработных нижегородцах, обратившихся в службу занятости и получающих пособия, - говорится в сообщении. – Также в рамках мониторинга планируется выявить предприятия, нуждающихся в дополнительных мерах государственной поддержки. Это позволит снизить напряженность на нижегородском рынке труда. Одновременно с этим будут принимать заявления о постановке на учет в качестве безработных через портал «Работа в России».

По данным управления, на сегодняшний день уровень безработицы в Нижегородской области один из самых низких по стране. Во многом это связано с тем, что здесь действуют меры поддержки граждан и бизнеса, введенные в связи с пандемией коронавируса. Это позволяет сохранить рабочие места и сдерживать повышение уровня безработицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU