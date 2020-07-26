2020-07-26T09:59:14+03:00
Общество

В Нижегородской области начали мониторинг численности безработных

Сейчас уровень безработицы в регионе один из самых низких по стране
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 27 июля по 16 августа в Нижегородской области будет проводиться мониторинг безработицы и уровня неполной занятости. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- Данное мероприятие позволит обобщить сведения о безработных нижегородцах, обратившихся в службу занятости и получающих пособия, - говорится в сообщении. – Также в рамках мониторинга планируется выявить предприятия, нуждающихся в дополнительных мерах государственной поддержки. Это позволит снизить напряженность на нижегородском рынке труда. Одновременно с этим будут принимать заявления о постановке на учет в качестве безработных через портал «Работа в России».

По данным управления, на сегодняшний день уровень безработицы в Нижегородской области один из самых низких по стране. Во многом это связано с тем, что здесь действуют меры поддержки граждан и бизнеса, введенные в связи с пандемией коронавируса. Это позволяет сохранить рабочие места и сдерживать повышение уровня безработицы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бронзовый памятник старому городу установят в Нижнем Новгороде
Четыре нижегородских вуза попали в список лучших по стране
Детский лагерь и COVID-19: какие правила надо соблюдать
В Нижнем Новгороде закрылся крупный фитнес-клуб, проработавший 12 лет
В Нижегородской области начали мониторинг численности безработных
17,4 км трассы Городец-Зиняки-Кантаурово отремонтируют в Нижегородской области
Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?
Специалисты Роспотребнадзора расскажут нижегородцам о туристических услугах
В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия
Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области
Теплотрассу под стеной нижегородского кремля обследует робот
Нижегородскому бизнесу помогут с привлечением федеральных заказов
26 троллейбусов прибыли из Москвы в Нижний Новгород
Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской
Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода