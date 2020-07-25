2020-07-25T15:33:19+03:00
На здоровье

Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?

Под тесным контактом понимается совместное проживание с больным или пребывание на расстоянии менее 1 метра от больного с COVID-19
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным COVID-19, есть вероятность, что вы тоже были инфицированы.

Под тесным контактом понимается совместное проживание с больным или пребывание на расстоянии менее 1 метра от больного с COVID-19. В таком случае, оптимальным решением будет самоизоляция на дому.

Обратитесь к врачу. При посещении медицинского учреждения необходимо носить маску и, по возможности, держаться на расстоянии не менее 1 метра от других людей, а также не касаться руками предметов и поверхностей. Если заболел ребенок, помогите ему в выполнении этих рекомендаций.

Необходимо придерживаться следующего порядка действий:

-Если вы заболели, вам следует самоизолироваться дома, даже если у вас лишь незначительные симптомы, такие как небольшое повышение температуры и боли в мышцах и суставах.

-В случае появления этих симптомов, даже если вам кажется, что вы не контактировали с больным COVID-19, вам все равно следует самоизолироваться дома и внимательно следить за своим состоянием.

-На ранних стадиях заболевания, когда проявляются только легкие симптомы, вероятность передачи вируса окружающим выше; поэтому быстрая самоизоляция при первых признаках болезни – очень важная мера.

-Если у вас нет симптомов, но вы контактировали с инфицированным человеком, вам надлежит находиться на карантине в течение 14 дней.

Если по результатам лабораторного тестирования подтвердилось, что вы переболели COVID-19, вам следует самоизолироваться на 14 дней даже после исчезновения симптомов, поскольку пока точно неизвестно, насколько долго переболевший человек может оставаться заразными. Следуйте рекомендациям врачей в отношении режима самоизоляции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?
Специалисты Роспотребнадзора расскажут нижегородцам о туристических услугах
В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия
Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области
Теплотрассу под стеной нижегородского кремля обследует робот
Нижегородскому бизнесу помогут с привлечением федеральных заказов
26 троллейбусов прибыли из Москвы в Нижний Новгород
Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской
Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода