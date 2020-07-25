Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?

25 Июль 2020 2020-07-25T15:33:19+03:00

Под тесным контактом понимается совместное проживание с больным или пребывание на расстоянии менее 1 метра от больного с COVID-19

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Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным COVID-19, есть вероятность, что вы тоже были инфицированы.

Под тесным контактом понимается совместное проживание с больным или пребывание на расстоянии менее 1 метра от больного с COVID-19. В таком случае, оптимальным решением будет самоизоляция на дому.

Обратитесь к врачу. При посещении медицинского учреждения необходимо носить маску и, по возможности, держаться на расстоянии не менее 1 метра от других людей, а также не касаться руками предметов и поверхностей. Если заболел ребенок, помогите ему в выполнении этих рекомендаций.

Необходимо придерживаться следующего порядка действий:

-Если вы заболели, вам следует самоизолироваться дома, даже если у вас лишь незначительные симптомы, такие как небольшое повышение температуры и боли в мышцах и суставах.

-В случае появления этих симптомов, даже если вам кажется, что вы не контактировали с больным COVID-19, вам все равно следует самоизолироваться дома и внимательно следить за своим состоянием.

-На ранних стадиях заболевания, когда проявляются только легкие симптомы, вероятность передачи вируса окружающим выше; поэтому быстрая самоизоляция при первых признаках болезни – очень важная мера.

-Если у вас нет симптомов, но вы контактировали с инфицированным человеком, вам надлежит находиться на карантине в течение 14 дней.

Если по результатам лабораторного тестирования подтвердилось, что вы переболели COVID-19, вам следует самоизолироваться на 14 дней даже после исчезновения симптомов, поскольку пока точно неизвестно, насколько долго переболевший человек может оставаться заразными. Следуйте рекомендациям врачей в отношении режима самоизоляции.