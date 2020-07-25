Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия

25 Июль 2020 2020-07-25T11:23:56+03:00

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Уважаемые сотрудники органов следствия, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вам приходится распутывать самые сложные дела, восстанавливая правду и справедливость. Без этого немыслима нормальная жизнь общества. Сложно представить, сколько труда стоит добраться до истины, как долог порой этот путь. Такая работа требует колоссальных интеллектуальных усилий и применения самых современных технических средств, а в основе всего лежит незыблемое уважение к принципам права.

Органы следствия Нижегородской области всегда отличались высочайшим профессионализмом. Вы с честью продолжаете лучшие традиции, заложенные ветеранами, и с успехом решаете все стоящие перед вами задачи. В профессиональный праздник хочу пожелать вам здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все намеченные планы, а стремление к справедливости придаёт вам сил в работе!

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ИСТОЧНИК KP.RU