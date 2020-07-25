2020-07-25T10:24:16+03:00
Общество

Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области

ЦЗН региона расскажут
Инна БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 27 июля по 16 августа 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 20.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии.

Сотрудники управления и специалисты центров занятости населения расскажут гражданам и работодателям:

- об изменениях в организации работы службы занятости населения;

- о правилах подачи документов через портал «Работа в России»;

- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным;

- о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям;

- о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия;

- о дополнительной выплате в размере 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?
Специалисты Роспотребнадзора расскажут нижегородцам о туристических услугах
В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия
Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области
Теплотрассу под стеной нижегородского кремля обследует робот
Нижегородскому бизнесу помогут с привлечением федеральных заказов
26 троллейбусов прибыли из Москвы в Нижний Новгород
Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской
Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода