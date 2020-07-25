Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области
С 27 июля по 16 августа 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 20.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии.
Сотрудники управления и специалисты центров занятости населения расскажут гражданам и работодателям:
- об изменениях в организации работы службы занятости населения;
- о правилах подачи документов через портал «Работа в России»;
- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным;
- о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям;
- о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия;
- о дополнительной выплате в размере 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.
Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU