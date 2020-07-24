Теплотрассу под стеной нижегородского кремля обследует робот

24 Июль 2020 2020-07-24T21:01:59+03:00

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Трубопровод, который проходит под стеной нижегородского кремля, обследовали на внещшние и скрытые дефекты с помощью специализированного робота, разработанного в Санкт-Петербурге. Такой метод в Нижнем Новгороде применяется впервые, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Такой вид контроля очень выгоден городу. Для него не нужно ограничивать движение транспорта, при этом мы получаем максимально точные данные и можем предпринять превентивные меры, - отметил исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что развитие территории кремля – ключевой проект в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. А без ремонта инженерных коммуникаций благоустройство невозможно. Несмотря на то, что участок не слишком большой – всего 110 метров, но для его диагностики стандартным способом потребовались бы недели или даже месяцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU