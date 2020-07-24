Нижегородскому бизнесу помогут с привлечением федеральных заказов

24 Июль 2020 2020-07-24T20:35:33+03:00

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32 нижегородских малых и средних предприятия приняли участие в «Дне поставщика», который организовала компания «Вертолеты России». Главная цель мероприятия заключается в том, чтобы привлечь дополнительные заказы для региональных производителей. Об этом со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас особенно важно помочь нижегородским предпринимателям восполнить дефицит оборотных средств и привлечь дополнительные заказы, чтобы восстановить региональную экономику, - отметил Андрей Саносян. – «Дни поставщика» уже стали традицией в Нижегородской области – такие мероприятия уже прошли, в частности, с такими компаниями как «Транснефть – Верхняя Волга» и «Лукойл».

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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ИСТОЧНИК KP.RU