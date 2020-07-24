2020-07-24T19:27:22+03:00
Общество

26 троллейбусов прибыли из Москвы в Нижний Новгород

Осталось дождаться еще четыре троллейбуса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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26 троллейбусов, которые на безвозмездной основе были переданы из Москвы в Нижний Новгород, уже пополнили парки «Нижегородэлектротранса». Об этом со ссылкой на предприятие сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, 10 троллейбусов доставили в первое троллейбусное депо, 10 – во второе, и шесть – в третье. В третье депо отправятся и еще четыре троллейбуса, доставка которых ожидается к концу июля.

- Все троллейбусы на ходу, в хорошем состоянии, и после пуско-наладочных работ они смогут выйти на городские маршруты. Машины отличаются синхронной электронной системой управления, они более экономичны и удобны, чем старые модели, - отметил главный инженер троллейбусного депо №1 Михаил Астафьев.

Кстати, сейчас уже готовятся документы на передачу еще 40 троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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