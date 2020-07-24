Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал посодействовать запрещению катания на лошадях и пони на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram в ответ на предложение одной из подписчиц.

- Уберите с Большой Покровской пони и лошадей, стоящих там сутками и в жару, и в холод. Это нелепо и точно не для развивающегося, прогрессивного города, в котором правительство должно поддерживать гуманное обращение с животными. Жестокий бизнес, - написала девушка.

- Я за, уберем, - откликнулся на это сообщение Глеб Никитин. И добавил, что исполняющий обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев тоже в курсе этой темы.

Правда, не все читатели поддержали такую идею. Многие отмечали, что животные на Покровке выглядят вполне ухоженными, а дети и туристы с удовольствием катаются на лошадях.

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