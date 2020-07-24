В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

24 Июль 2020 2020-07-24T16:32:26+03:00

IV фестиваль «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Торжественная церемония закрытия Всероссийского кинофестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялась в Нижнем Новгороде. Соответствующую информацию разместили организаторы мероприятия. Как сообщает источник, главный приз фестиваля получил фильм режиссера Радика Рахимова «Альфаромео». Награда за лучшую режиссуру получила Ксения Лагутина (картина «Фарида»).

Сценаристы Виктор Беланов и Олег Нагорнов получили награду за сценарий к фильму «Ящик Павел». Лучшей актрисой объявлена Дарья Алыпова за роль в фильме «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» режиссера Татьяны Гулиной. Приз за лучшее художественное решение ушел режиссеру Яне Есипович за кинофильм «Собака Павлова».

Кроме того, разные дипломы фестиваля были вручены создателям фильмов «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева, «Ждать солнца» Георгия Губко и «Регистрация» Михаила Бородина.

Напомним, IV фестиваль «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля и был первым массовым событием после пандемии, которое проводилось не в режиме онлайн. В программе были представлены фильмы российских, азербайджанских, французский и кыргызских авторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU