Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?

24 Июль 2020 2020-07-24T15:42:25+03:00

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность

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Некоторые средства западной, народной или домашней медицины могут смягчить или облегчить симптомы COVID-19, однако эффективность ни одного лекарственного средства в качестве средства профилактики или лечения этого заболевания пока не доказана. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует заниматься самолечением и самостоятельно принимать какие-либо препараты в качестве профилактического или лекарственного средства против COVID-19. Тем не менее в настоящее время проводится несколько клинических исследований, в рамках которых изучаются лекарственные средства как западной, так и народной медицины. ВОЗ координирует усилия по разработке вакцин и лекарств для профилактики и лечения COVID-19 и будет публиковать обновленную информацию по мере поступления результатов исследований.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.

В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор. Надеемся, что в скором времени вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться по всему миру. А пока наиболее эффективными способами защитить себя и окружающих от COVID-19 являются:

• Частая и тщательная гигиеническая обработка рук, использование антисептических средств.

• Исключение прикосновений руками к глазам, носу и рту.

• Прикрывание рта при кашле локтевым сгибом или одноразовым носовым платком. Использованный одноразовый носовой платок следует немедленно выбросить и вымыть руки.

• Поддержание с окружающими дистанции не менее 1,5 метра.