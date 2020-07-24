24 Июль 2020 2020-07-24T15:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды, благодаря которым можно будет узнать о происхождении зданий и территорий, а также интересных фактах, связанных с ними. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Информационные метки будут размещены на многих интересных зданиях: памятниках архитектуры и арт-объектах, храмах, музеях, а также промышленных предприятиях. Кроме того, таблички будут размещены в скверах, парке культуры и отдыха им. А.П. Гайдара, на Соборной площади и других местах, которые интересны туристам.

Как отметили в УК «Сарово-Дивеевский кластер», информационные метки рассчитаны, прежде всего, на тех, кто прибывает в район самостоятельно, а не в составе экскурсионных групп. Для экскурсантов уже действуют организованные маршруты, которые проходят через основные достопримечательности исторической части города.

Для справки, Арзамас ежегодно посещают более 200 тысяч гостей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU