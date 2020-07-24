2020-07-24T13:57:23+03:00
Общество

Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами

Опережение графика составляет примерно месяц
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородские депутаты провели выездную инспекцию на место строительства автомобильной дороги в районе деревни Ольгино. На месте строительства прошло выездное заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщает пресс-служба областного Законодательного Собрания.

Напомним, многоуровневую развязку строят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ольгинская развязка – это одна из самых масштабных строек, которые ведутся в рамках «БКАД», ее протяженность почти 1,5 километра, в том числе – четырехполосный путепровод. После завершения строительства пропускная способность этой дороги увеличится до 95 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что работы планируется завершить к юбилею Нижнего Новгорода. Как подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, работы идут с опережением графика примерно на месяц. Также он сообщил, что организовать реверсивное движение на этом участке дороги невозможно, так как это заблокирует проезд машин экстренных служб. «Поэтому бы выбран оптимальный вариант – сокращение количества полос», - пояснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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