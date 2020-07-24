Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде

24 Июль 2020 2020-07-24T12:40:05+03:00

Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте

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Появился подозреваемый в деле об утечке газа, которая произошла в минувшие выходные, 19 июля. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в социальной сети.

Напомним, 19 июля в Нижнем Новгороде явственно ощущался запах газа на улицах. Массовые жалобы поступали из центра города, Канавина, Верхних Печор и других районов города, а также из Кстова.

Общегородская система оповещения не была задействована, так как содержание вредных веществ в воздухе не превышало ПДК. Кроме того, крупных аварий и утечек на магистралях не было обнаружено.

Как подчеркнул Глеб Никитин, оперативные меры по розыску виновных принесли результат, подозреваемый в «газовой атаке» найден. «Предъявлять обвинение преждевременно», - подчеркнул глава региона, и добавил, что будет контролировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что обнаружен один из вероятных источников появления запаха газа в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU