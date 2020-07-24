Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Еще 194 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 22,5 тысяч жителей региона.
Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области в настоящий момент насчитывается 22 623 заболевших. В общем рейтинге регионов по числу новых зараженных Нижегородская область на четвертом месте. Впереди Москва – 645 случаев, Свердловская область – 248 подтвержденных диагнозов и Ханты-Мансийский АО – 196.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 24 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 22 623 человек;
- число умерших выросло до 358 человек;
- число выздоровевших выросло до 17 232 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU