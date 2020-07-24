2020-07-24T10:05:47+03:00
Происшествия

Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки

Один из погибших – 16-летний подросток
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 8:40 утра в Кулебакском районе иномарка Хендай сбила подростка, который ехал по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области. По данным источника, 16-лений подросток приехал в Кулебакский район вместе с мамой в гости к родственникам. Постоянно они проживали во Владимирской области. По предварительной информации, водитель иномарки со стажем управления автомобилем 39 лет не справился с управлением. Юноша получил смертельное ранение и скончался на месте трагедии.

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Велосипедист 1987 года рождения также погиб. По данным пресс-службы, на улице Кузбасской водитель автомобиля Купава с прицепом сбил велосипедиста у дома №23. Велосипедист при повороте направо не занял соответствующее правое положение. Стаж вождения автомобилиста – 19 лет, велосипедист погиб на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода
Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды
Нижегородская фабрика мороженого заплатит за ковид-инфицирование сотрудников
В Нижегородской области задержаны еще двое сотрудников регионального ГУФСИН
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Кулебаках в ДТП погиб подросток-велосипедист
Фейковые новости о коронавирусной инфекции: опровергаем мифы
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета по экологии
Еще три пациента с коронавирусом скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
В Дзержинске завершаются работы по реконструкции Шуховской башни
Пенсионер погиб под колесами собственной иномарки в Кстовском районе
Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии
За сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области
Площадь существующих павильонов в «Швейцарии» уменьшится почти на 3 тысячи квадратных метров
Дмитрий Скворцов: «Совершенствование дорожной сети всегда предполагает временные неудобства»
Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода
Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?
Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат
На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм