Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки

24 Июль 2020 2020-07-24T10:05:47+03:00

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В 8:40 утра в Кулебакском районе иномарка Хендай сбила подростка, который ехал по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области. По данным источника, 16-лений подросток приехал в Кулебакский район вместе с мамой в гости к родственникам. Постоянно они проживали во Владимирской области. По предварительной информации, водитель иномарки со стажем управления автомобилем 39 лет не справился с управлением. Юноша получил смертельное ранение и скончался на месте трагедии.

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Велосипедист 1987 года рождения также погиб. По данным пресс-службы, на улице Кузбасской водитель автомобиля Купава с прицепом сбил велосипедиста у дома №23. Велосипедист при повороте направо не занял соответствующее правое положение. Стаж вождения автомобилиста – 19 лет, велосипедист погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU