Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода

24 Июль 2020 2020-07-24T09:44:07+03:00

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Новая коронавирусная инфекция пока не сдает своих позиций и каждый день во всем мире регистрируют новые случаи заражений. Важную роль в борьбе с новым вирусом играет диагностика. На сегодняшний день для диагностики COVID-19 используют 3 метода.

1.Молекулярная диагностика

Этот тест предназначен для диагностики коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса). Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка.

2.Анализ на антитела

Иммуноглобулины M и G (IgM, IgG) – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

3.Анализ на вирусные антигены

Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ на вирусные антигены – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с ней. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования.