23 Июль 2020 2020-07-23T21:33:51+03:00

Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»

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Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология».

Как отметил глава региона в ходе заседания профильной рабочей группы Госсовета, в идеологию и миссию национального проекта «Экология» предполагается заложить все основные направления в сфере экологической деятельности.

- Это может быть международная климатическая и экологическая повестка, сохранение и воспроизводство лесов, биоразнообразие и другие аспекты, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор предложил участникам рабочей группы направить свои предложения по формированию идеологии и миссии нацпроекта.

Напомним, основной темой заседания рабочей группы Государственного совета стала корректировка национального проекта «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU