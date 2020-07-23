Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология».
Как отметил глава региона в ходе заседания профильной рабочей группы Госсовета, в идеологию и миссию национального проекта «Экология» предполагается заложить все основные направления в сфере экологической деятельности.
- Это может быть международная климатическая и экологическая повестка, сохранение и воспроизводство лесов, биоразнообразие и другие аспекты, - отметил Глеб Никитин.
Губернатор предложил участникам рабочей группы направить свои предложения по формированию идеологии и миссии нацпроекта.
Напомним, основной темой заседания рабочей группы Государственного совета стала корректировка национального проекта «Экология».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU