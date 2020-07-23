23 Июль 2020 2020-07-23T20:59:24+03:00

Корректировка нацпроекта обсуждалась на заседании рабочей группы по направлению «Экология и природные ресурсы»

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Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности.

Тема обращения с отходами обсуждалась на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы».

«В национальном проекте есть положения об инфраструктуре для обращения с отходами I-II классов опасности, твердыми коммунальными отходами, о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. За рамками остались медицинские, биологические, промышленные отходы. Есть основания для того, чтобы распространить действие нацпроекта на все виды отходов, в том числе III-V классов опасности», - отметил Глеб Никитин.

«Требуется общая концепция обращения с отходами: в ней должна быть предусмотрена минимизация доли неутилизированных отходов. В такой ситуации можно говорить о развитии рынка вторичных ресурсов с необходимыми мерами государственной поддержки и о внедрении новых технологий», - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, основной темой заседания рабочей группы Государственного совета стала корректировка национального проекта «Экология». Заседание открыл помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин. С приветственным словом к участникам обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Участие в мероприятии приняли главы регионов России, представители общественных организаций, деловых объединений и бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU