В Нижегородской области задержаны еще двое сотрудников регионального ГУФСИН
Нижегородский следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту превышения полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, ранее по этому же делу уже привлечены как обвиняемые заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин.
Ранее сообщалось, что обвиняемые потребовали от сотрудников поделится частью премии, которая выплачивалась им по итогам 1 квартала 2020 года. В зависимости от суммы премии, «откат» начальству составлял от 30 до 50 тысяч рублей. Часть сотрудников уже «расплатилась» с обвиняемыми.
Сегодня, 23 июля, задержали еще двух сотрудников ведомства, которые могут быть причастны к этому преступлению – главного экономиста экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин.
Их противоправная деятельность выявлена следователями Следственного комитета, сообщает пресс-служба. Обвиняемым предъявят обвинения уже в ближайшее время, следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU