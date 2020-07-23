2020-07-23T16:22:04+03:00
Общество

В Нижегородской области задержаны еще двое сотрудников регионального ГУФСИН

Руководство ведомства подозревают в превышении полномочий
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту превышения полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, ранее по этому же делу уже привлечены как обвиняемые заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин.

Ранее сообщалось, что обвиняемые потребовали от сотрудников поделится частью премии, которая выплачивалась им по итогам 1 квартала 2020 года. В зависимости от суммы премии, «откат» начальству составлял от 30 до 50 тысяч рублей. Часть сотрудников уже «расплатилась» с обвиняемыми.

Сегодня, 23 июля, задержали еще двух сотрудников ведомства, которые могут быть причастны к этому преступлению – главного экономиста экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин.

Их противоправная деятельность выявлена следователями Следственного комитета, сообщает пресс-служба. Обвиняемым предъявят обвинения уже в ближайшее время, следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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