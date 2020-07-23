В Кулебаках в ДТП погиб подросток-велосипедист

23 Июль 2020 2020-07-23T14:29:17+03:00

Парень приехал в Нижегородскую область в гости к родственникам

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В ДТП в Кулебакском районе погиб несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия случилась в 8-40 утра. Подросток на велосипеде двигался по автомобильной дорогое Кулебаки-Молочная ферма. В попутном направлении ехал автомобиль Хендай. Как сообщает источник, водитель иномарки 1962 года рождения, не справился с управлением и сбил 16-летнего велосипедиста. Водительский стаж мужчины, который находился за рулем иномарки – 39 лет.

Полученные подростком травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации пресс-службы, парень постоянно проживал во Владимирской области, а в Кулебаки приехал погостить к родным вместе с матерью.

В данное время проводится доследственная проверка по факту случившегося. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя иномарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU