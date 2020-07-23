2020-07-23T13:11:22+03:00
На здоровье

Фейковые новости о коронавирусной инфекции: опровергаем мифы

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На волне паники среди населения в интернете все чаще появляется ложная информация о коронавирусной инфекции, о способах передачи и методах профилактики заражения. Сегодня мы опровергнем несколько мифов.

• Длительное ношение медицинских масок приводит к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности.

Продолжительное ношение медицинской маски может вызывать некоторый дискомфорт. Тем не менее, оно не приводит к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности. Необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать.

• Добавление перца в суп или другие блюда защищает от COVID 19

Острый перец в пище, конечно, обладает вкусовыми достоинствами, но никак не защищает и тем более не лечит от COVID 19. Лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции – соблюдение социальной дистанции не менее двух метров от окружающих, а также частое и тщательное мытье рук и обработка их антисептическими средствами. Кроме того, благоприятным общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон.

• Домашние мухи являются переносчиками COVID-19

В настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID 19. Вирус, вызывающий COVID 19, распространяется главным образом через капли аэрозоля, который образуется, когда заболевший человек кашляет, чихает или разговаривает. Кроме того, заражение возможно в случае контакта с загрязненными поверхностями, если человек прикасается после этого к глазам, носу или рту, не вымыв рук.

Читайте только официальные и достоверные источники информации и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кулебаках в ДТП погиб подросток-велосипедист
Фейковые новости о коронавирусной инфекции: опровергаем мифы
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета по экологии
Еще три пациента с коронавирусом скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
В Дзержинске завершаются работы по реконструкции Шуховской башни
Пенсионер погиб под колесами собственной иномарки в Кстовском районе
Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии
За сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области
Площадь существующих павильонов в «Швейцарии» уменьшится почти на 3 тысячи квадратных метров
Дмитрий Скворцов: «Совершенствование дорожной сети всегда предполагает временные неудобства»
Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода
Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?
Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат
На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм