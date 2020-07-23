Фейковые новости о коронавирусной инфекции: опровергаем мифы

23 Июль 2020 2020-07-23T13:11:22+03:00

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На волне паники среди населения в интернете все чаще появляется ложная информация о коронавирусной инфекции, о способах передачи и методах профилактики заражения. Сегодня мы опровергнем несколько мифов.

• Длительное ношение медицинских масок приводит к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности.

Продолжительное ношение медицинской маски может вызывать некоторый дискомфорт. Тем не менее, оно не приводит к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности. Необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать.

• Добавление перца в суп или другие блюда защищает от COVID 19

Острый перец в пище, конечно, обладает вкусовыми достоинствами, но никак не защищает и тем более не лечит от COVID 19. Лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции – соблюдение социальной дистанции не менее двух метров от окружающих, а также частое и тщательное мытье рук и обработка их антисептическими средствами. Кроме того, благоприятным общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон.

• Домашние мухи являются переносчиками COVID-19

В настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID 19. Вирус, вызывающий COVID 19, распространяется главным образом через капли аэрозоля, который образуется, когда заболевший человек кашляет, чихает или разговаривает. Кроме того, заражение возможно в случае контакта с загрязненными поверхностями, если человек прикасается после этого к глазам, носу или рту, не вымыв рук.

Читайте только официальные и достоверные источники информации и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU