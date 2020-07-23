Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета по экологии

23 Июль 2020 2020-07-23T12:18:04+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета России по направлению «Экология и природные ресурсы». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правиельства.

По словам министра природных ресурсов и экологии страны Дмитрия Кобылкина, который также принял участие в заседании, перед рабочей группой сейчас стоит важная задача – переформатировать программу нацпроекта «Экология».

- Мы с вами уже проделали многое для подготовки доклада рабочей группы, который станет основой для наших предложений по корректировке нацпроекта. Также поручено подготовить предложения по уточнению показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов. Соответственно, от нас с вами ждут конкретные цифры по показателю «Качество окружающей среды», которые, с одной стороны, достижимы, с другой – будут содержать в себе элемент мотивации и стремления к общим национальным целям, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он отдельно остановился на то, как мероприятия нацпроекта влияют на здоровье жителей. Губернатор Нижегородской области считает, что в первую очередь при выборе проектов необходимо учитывать текущий вред здоровью людей и ожидаемых эффектов. В пример он привел «Чистый воздух», который необходимо реализовывать в 44 населенных пунктах вместо 12.

- Главное – создание комфортной среды для жизни, - отметил Глеб Никитин, добавив, что до 15 августа регионы России могут направить свои первоочередные предложения по корректировке нацпроекта «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU