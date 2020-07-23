В Дзержинске завершаются работы по реконструкции Шуховской башни

23 Июль 2020 2020-07-23T10:59:05+03:00

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В Нижегородской области завершается реконструкция Шуховской башни, расположенной на берегу Оки в Дзержинске. Рабочие покрасили всю поверхность объекта, в настоящий момент проводятся работы по берегоукреплению и благоустройству территории, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, сейчас на башне ведется монтаж более 23 тысяч диодов светотехнической системы – благодаря ей будет обеспечена подсветка конструкции в различных динамических режимах.

Как стало известно в ходе выездного совещания, администрация Дзержинска планирует и дальше развивать инфраструктуру объекта. Речь идет о строительстве дороги, обустройстве пляжа и других соцобъектов.

Напомним, 128-метровая башня - уникальный архитектурный гиперболоид, который служил опорой перехода линий электропередачи через реку Оку около Дзержинска. Опора построена русским и советским архитектором Владимиром Шуховым по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней имени Коминтерна в Москве. Башня была возведена в рамках реализации плана ГОЭЛРО в 1927-1929 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU